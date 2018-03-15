KOSGEB kredisiyle dünyaya açıldı

Aslı Elif Tanuğur, antibiyotik alerjisine karşı oğlunun bağışıklık sistemini güçlendirmek için çıktığı yolculukta, Türkiye'nin ilk ve tek propolis üreticisi haline geldi. Gıda Mühendisi olan AslıElif Tanuğur, arıların ürettiği ve kovanın iç kısmının temiz kalmasını ve yalıtımını sağlayan propolis maddesinin oğluna iyi gelmesi üzerine, KOSGEB'den aldığı destekle SBS Bilimsel Bio Çözümler Şirketi'ni kurdu. BEE'O markası ile arı sütü, ham bal ve propolis üreten Tanuğur, ABD, Almanya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Hollanda'ya ihracat yapıyor. Tanuğur, bugüne kadar girişimcilik alanında 6 farklı ödüle de layık görüldü. ABD'de SBS Americas Inc. adında bir şirket kurduklarını söyleyen Tanuğur, "New York'ta doğal ve özel ürün satan 120 mağazada varız. Boston, San Francisco ve New Jersey'de de perakende satış noktalarımız var. ABD'nin her yerine online olarak Amazon, Walmart, E-Bay ve kendi web sitesimiz www.bee-andyou.com üzerinden satışlarını sürdürüyoruz" dedi.
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