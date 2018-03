KOSGEB kredisiyle dünyaya açıldı

, antibiyotik alerjisine karşı oğlunun bağışıklık sistemini güçlendirmek için çıktığı yolculukta, Türkiye 'nin ilk ve tek propolis üreticisi haline geldi.arıların ürettiği ve kovanın iç kısmının temiz kalmasını ve yalıtımını sağlayan propolis maddesinin oğluna iyi gelmesi üzerine, KOSGEB 'den aldığı destekle'ni kurdu. BEE'O markası ile arı sütü, ham bal ve propolis üreten, ABD, Almanya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Hollanda'ya ihracat yapıyor. Tanuğur, bugüne kadar girişimcilik alanında 6 farklı ödüle de layık görüldü. ABD'de. adında bir şirket kurduklarını söyleyen Tanuğur, " New York 'ta doğal ve özel ürün satanvarız. Boston, San Francisco ve New Jersey'de de perakende satış noktalarımız var. ABD'nin her yerine online olarakve kendi web sitesimiz www.bee-andyou.com üzerinden satışlarını sürdürüyoruz" dedi.