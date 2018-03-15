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Hibe aldı, süt tesisi kurdu

Hibe aldı, süt tesisi kurdu
Muş'un Bulanık ilçesinde Murat Traş, ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı 2 milyon lira hibeyle 10 dekarlık alanda AB standartlarına uygun süt üretim tesisi kurdu. 120 hayvanın bulunduğu tesiste, anaç ahırı, genç hayvan barınağı, doğumhane, revir, süt sağım ünitesi, yem deposu ve idari bina yer alıyor. Aylık 20 ton süt üretmeyi amaçladığını dile getiren Traş, "Böyle büyük bir işletme açıp peşinde koşturmak bizim için hayaldi. İşletmemizi kurduğumuz an itibarıyla hayvanlarımızı aldık. Sütlerimizi bölgedeki süt işleme tesislerine satacağız. Projemizin bedeli 3 milyon liraydı. 2 milyon lira hibe aldık. Devletin desteği olmamış olsaydı böyle bir işletme ne yapilirdik ne de hayal edebilirdik" diye konuştu.
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