Hibe aldı, süt tesisi kurdu

Muş'un Bulanık ilçesinde Murat Traş,Tarım ve Kırsal Kalkınmayı DesteklemeKurumu'ndan aldığı 2 milyon lira hibeyle10 dekarlık alanda AB standartlarınauygun süt üretim tesisi kurdu. 120hayvanın bulunduğu tesiste, anaç ahırı, gençhayvan barınağı, doğumhane, revir, sütsağım ünitesi, yem deposu ve idari bina yeralıyor. Aylık 20 ton süt üretmeyi amaçladığınıdile getiren Traş, "Böyle büyük bir işletmeaçıp peşinde koşturmak bizim için hayaldi.İşletmemizi kurduğumuz an itibarıylahayvanlarımızı aldık. Sütlerimizi bölgedekisüt işleme tesislerine satacağız. Projemizinbedeli 3 milyon liraydı. 2 milyon lira hibealdık. Devletin desteği olmamış olsaydıböyle bir işletme ne yapabilirdik ne de hayaledebilirdik" diye konuştu.
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