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Her 100 kişiden 5'i işveren

’in açıkladığı istatistiklere göre, ’de toplam içinde işverenlerin payı yüzde 4.6 oldu. Kadın işverenlerin oranı yüzde 9’a çıktı. Girişimcilerin yüzde 36.7’si 35-44 yaş grubunda...

Her 100 kişiden 5i işveren
Ülkemizde girişimcilik teşvik edilirken, işveren sayısı da artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), girişimcilik istatistiklerini açıkladı. Buna göre; toplam içinde 2016 yılında işveren olarak çalışanların payı yüzde 4.6 oldu. Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, genelinde işveren olarak çalışanlar içinde kadınların oranı bir önceki yıla göre 0.9 puan artış ile yüzde 9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörlerde işveren olarak çalışanların yaş gruplarına göre dağılımında, en yüksek pay yüzde 36.7 ile 35-44 yaş grubunun oldu.

ÜNİVERSİTELİ ARTTI
Eğitim durumuna göre tarım dışı sektörlerde işveren olarak çalışanlar arasında ilkokul mezunlarının oranının yüzde 28.6, ilköğretim, ortaokul ve dengi meslek okul mezunlarının oranının yüzde 14.5 olduğu tespit edildi. Ayrıca tarım dışı sektörlerde çalışan işverenlerin yüzde 16.6'sını genel lise, yüzde 27.8'ini ise yüksekokul veya fakülte mezunları oluşturdu. Önceki yıl ile karşılaştırıldığında, tarım dışı sektörlerde çalışan işverenler arasında ilkokul mezunlarının payı 0.7 puan azalırken, yüksekokul veya fakülte mezunlarının payı 1.4 puan arttı.
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