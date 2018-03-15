Euro rekordan döndü: 4.80 TL

ABD'de Şubat ayı enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda gelmesi ve Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden almasıyla; dolar karşısında güçlenen euro, lira karşısında da 4.8047'yekadar tırmanarak yeni bir rekor kırdı. Ardından düşüşe geçen euro dün günü 4.7890 liradan tamamladı. Dolar ise gün içinde hareketli bir seyir izledi ve günü 3.8800 liradan bitirdi. Borsa İstanbul ise kapanışı yüzde 0.57düşüşle 117 bin 592 puandan yaptı.
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