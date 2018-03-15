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rekordan döndü: 4.80 TL

Euro rekordan döndü: 4.80 TL
ABD'de Şubat ayı enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda gelmesi ve Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden almasıyla; dolar karşısında güçlenen , lira karşısında da 4.8047'ye kadar tırmanarak yeni bir rekor kırdı. Ardından düşüşe geçen euro dün günü 4.7890 liradan tamamladı. Dolar ise gün içinde hareketli bir seyir izledi ve günü 3.8800 liradan bitirdi. ise kapanışı yüzde 0.57 düşüşle 117 bin 592 puandan yaptı.
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