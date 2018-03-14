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1 lira Otoparka ret

1 lira Otoparka ret
Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm otoparkların tam gün ücretinin 1 lira olmasına ilişkin karar Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. CHP Grubu'nun, 'da olduğu gibi 'da da İspark otoparklarının 1 saate kadar ücretsiz, 24 saatin 1 lira olmasına ilişkin teklifi, oy çokluğuyla reddedildi. AK Parti Grup Başkan Vekil Yardımcısı Faruk Aydın, "Çalışma yapılmadan, hesabı kitabı yapılmadan teklif karar olarak gündeme alınması doğru değil. Önerge olarak başkanlık makamına sevk edilebilir" dedi. AK Partili Başkan Vekili Ahmet Selamet'in teklifi önerge olarak başkanlığa iletme teklifini ise CHP'li üyeler reddetti.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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