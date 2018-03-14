1 lira Otoparka ret

Ankara'da BüyükşehirBelediyesi'ne bağlı tüm otoparklarıntam gün ücretinin 1lira olmasına ilişkin karar BelediyeMeclisi'nde oy birliğiylekabul edildi. CHP Grubu'nun,Ankara'da olduğu gibi İstanbul'dada İspark otoparklarının1 saate kadar ücretsiz, 24 saatin1 lira olmasına ilişkin teklifi,oy çokluğuyla reddedildi. AKParti Grup Başkan Vekil YardımcısıFaruk Aydın, "Çalışmayapılmadan, hesabı kitabıyapılmadan teklif karar olarakgündeme alınması doğru değil.Önerge olarak başkanlık makamınasevk edilebilir" dedi. AKPartili Başkan Vekili AhmetSelamet'in teklifi önerge olarakbaşkanlığa iletme teklifiniise CHP'li üyeler reddetti.
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