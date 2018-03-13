;
Yol Durumu
  1. Sağlıkçıya 10 müjde
  2. Joker işçiler kadroya alınıyor

’a 'yat'ırımı

’nin dev projelerinden kapsamında Küçükçekmece ve Sazlıdere yat limanları ile ilave 2 bin 60 teknenin yanaşabileceği limanlar yapılacak

Kanal İstanbul’a turizm yatırımı
Türkiye'nin vizyon projesi olan Kanal İstanbul kapsamında deniz inden elde edilen gelirin artırılması amacıyla 2 yat limanı yapılacak. Hükümetin 2035 yılında 60 bin konaklama ve bağlama kapasiteli yat limanları çalışmaları çerçevesinde Küçükçekmece ve Sazlıdere yat limanları ile ilave 2 bin 60 teknenin yanaşabileceği limanlar yapılacak. Yat turizmi anlamında deniz kültürü yaratma çalışmaları yapılarak yat turizmine talep de artırılacak. Kanal İstanbul projesi, 'nin turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk 5 ülke arasında yer alabilmesini sağlayacak. Küçükçekmece Yat Limanı bin 200 tekne kapasiteli olarak planlanırken, Sazlıdere Yat Limanı ise 860 tekne kapasiteli olarak inşa edilecek.

ROTA TÜRKİYE'YE ÇEVRİLDİ
Türkiye'ye yabancıların ilgisi artıyor. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Rusya ile ilişkilerin iyi yönde ilerlemesinin Türkiye'nin seyahat için tercih edilen ülkeler arasında yeniden ilk sırada yeralmasını sağladığını belirterek, rezervasyon rakamlarını geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 arttığını söyledi. Kruvaziyer gemiler de rotasını Türkiye'ye çevirdi. NCL Norwegian Cruise Line, Kuşadası Limanı'na 2018 sezonu içerisinde 2 kez, 2019'da da 5 kez uğrayacağını bildirdi.

Barış ŞİMŞEK
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar