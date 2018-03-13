Türkiye'nin vizyon projesi olan Kanal İstanbul kapsamında deniz turizminden elde edilen gelirin artırılması amacıyla 2 yat limanı yapılacak. Hükümetin 2035 yılında 60 bin konaklama vebağlama kapasiteli yatlimanları çalışmaları çerçevesinde Küçükçekmece ve Sazlıdere yat limanları ile ilave 2 bin 60 teknenin yanaşabileceği limanlar yapılacak. Yat turizmi anlamında deniz kültürü yaratma çalışmaları yapılarak yat turizmine talep de artırılacak. Kanal İstanbul projesi, Türkiye'nin turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk 5 ülke arasında yer alabilmesini sağlayacak. Küçükçekmece Yat Limanı bin 200 tekne kapasiteli olarak planlanırken, Sazlıdere Yat Limanı ise 860 tekne kapasiteli olarak inşa edilecek.
ROTA TÜRKİYE'YEÇEVRİLDİ ■ Türkiye'ye yabancıların ilgisi artıyor. Alanya TurizmTanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmecilerDerneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Rusya ile ilişkilerin iyi yönde ilerlemesinin Türkiye'nin seyahat için tercih edilen ülkeler arasında yeniden ilk sırada yeralmasını sağladığını belirterek, rezervasyon rakamlarını geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 arttığını söyledi. Kruvaziyer gemiler de rotasını Türkiye'ye çevirdi. NCL Norwegian Cruise Line, Kuşadası Limanı'na 2018 sezonu içerisinde 2 kez, 2019'da da 5 kez uğrayacağını bildirdi.
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