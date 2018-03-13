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devleri ’de bu luşuyor

sektöründe dünyanın önde gelen şirketleri, jeotermal kongresi için ’ya geliyor. 14-15 Mart tarihlerindeki kongreye, 400’ü aşkın CEO katılacak

Enerji devleri Türkiye’de bu luşuyor
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın büyük önem verdiği 'Türkiye'nin enerji merkezi olması' projesi kapsamında önemli bir adım daha atılıyor. Enerji sektöründe dünyanın önde gelen şirketleri, jeotermal enerji kongresi kapsamında 'ye geliyor. Kongreye 400'ün üzerinde, dünyaca tanınmış sektörün ünlü CEO'ları katılıyor. Jeotermal yatırımların artırılması, kredi musluklarının açılması ve işbirliği başta olmak üzere büyük projelerin önünü açacak konular kongrede masaya yatırılacak. Dünya Bankası'nın öncülük ettiği dünyanın en prestijli enerji kongrelerinden olan IGC'nin 3'üncüsü 14-15 Mart'ta 'da düzenlenecek. Kongre, son 5 yılda jeotermalde en hızlı büyüyen ülke olan Türkiye'de jeotermal endüstrisine yönelik yatırım fırsatlarına zemin oluşturacak. AK Parti hükümetinin çıkardığı yasayla jeotermalde 25 megavat olan kurulu güç, bugün yerli ve milli desteklerle bin 100 megavata çıktı. Jeotermal enerjide hedefine dünya birinciliğini koyan Türkiye, 2020'ye kadar 4 bin megavat kurulu güce ulaşarak dünya jeotermalden elektrik üretimi sıralamasında ilk 3 ülke arasına girecek.


Emine Sinem GÜLER
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