Yeni havalimanı ile dev tasarruf

İstanbul Yeni Havalimanı'nda, yılda 19 bin hanenin tükettiği elektrik ve 5 bin 500 hanenin tüketimine denk su tasarrufu yapılacak. Bu sayede İstanbul Yeni Havalimanı yılda 33.2 milyon lira tasarruf ettirecek. Terminal; yağmur suyu, geri dönüştürülmüş su ve gri suyu kendi ihtiyaçları için kullanacak şekilde dizayn edilmiş durumda. Terminalde yüzde 40'a kadar su tasarrufu yapılacak. Çift cepheli yalıtımlı camlarla terminal binası içerisinde daha verimli iklimlendirme yapılarak enerji tasarrufu da sağlanacak. Camlar, terminal binasına yaklaşık yüzde 20 enerji tasarrufu getirecek. Bu arada İstanbul Yeni Havalimanı'nda ORAT (operasyonel hazırlık ve havalimanı transferi) uygulamalarına tüm hızıyla devam ediliyor. Havalimanının paydaşları ve personeli için planlanan alıştırma eğitimleri kapsamında HAVAŞ, ÇELEBİ ve TGS Yer Hizmetleri şirketlerinin eğitimlerine başlanıldı.