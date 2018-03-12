Düğün dernek 13 bin TL

Evlenmek isteyenleri düğün telaşı sardı. Çiftlerin düğün töreni, kına gecesi, davetiye, nikah şekeri, gelinlik ve damatlık için en az 13 binl ira ayırması gerekiyor. 500 kişilik düğün 6 bin 500 liraya da 35 bin lirayad a yapılabiliyor
DÜĞÜN sezonunun yaklaşmasıyla telaş içine giren evlenme hazırlığındaki çiftler için masraf zili çaldı. Çiftlerin düğün töreni, kına gecesi, davetiye, nikah şekeri, gelinlik ve damatlık gibi ana kalemler için en az 13 bin lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor. Söz konusu tutar, düğünün ve kına gecesinin yapıldığı mekana, burada verilen ikramlara, davetiyeye, gelinlik ve damatlık fiyatlarına göre artıyor. Düğün organizatörü Ömer Kürkçü, "Kokteyl tarzı 500 kişilik bir düğünün maliyeti 6 bin 500 liradan başlıyor, 12 bin 500 liraya kadar çıkabiliyor. Yemekli düğünlerimiz ise yaklaşık 35 bin lira. Seçenekler fiyatları değiştiriyor" dedi. Organizasyon firması sahibi Sevkan Aydın da kına ve nişan gibi organizasyonlarla ilgili piyasada çok farklı tarifeler olduğuna dikkati çekerek, "Ankara'da kına gecelerinin organizasyonu bin lira ile 6 bin lira arasında değişiyor" diye konuştu. Davetiye ve nikah şekeri imalatçısı Yılmaz Öztürk ise, "Davetiyelerin 100 adedinin fiyatı 50 liradan başlıyor. Nikah şekerleri de davetiyeyle uyumlu tercih ediliyor ve fiyatları 1.5 lira ile 10 lira arasında değişiyor" ifadesini kullandı. Gelinlik tasarımcısı Saadet Pehlivan, "Modellerimiz 3 bin liradan başlıyor, 20 bin liraya kadar çıkabiliyor" derken; Kiğılı Kurumsal İletişim Müdürü Vildan Yıldırım da "Damatlık fiyatlarımız bin lira ile 3 bin lira arası değişiyor. Takıma gömlek, ayakkabı, kravat veya papyon, mendil dahil" şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.