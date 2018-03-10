Tatil talebi uçtu

Avrupa turizm sektörü temsilcileri bu yıl Türk turizminden umutlu olduklarını belirtiyor. Thomas Cook'un CEO'su Peter Fankhauser, Türkiye'de özellikle bu yıl rezervasyonların arttığına işaret ederek, "2015 öncesi seviyemize yaklaştık sayılır" dedi. Alman Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Norbert Fiebig, "Şu an bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla satışlar 2 katına çıktı" derken; Bentour'un CEO'su Deniz Uğur ise Türkiye'ye rezervasyonların bu yıl çok daha iyi olduğunu belirterek, "Bu yılki durum geçen yılın 2-3 katı düzeyinde" ifadesini kullandı.
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