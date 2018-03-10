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Bilişimde 200 bin iş

Bilişimde 200 bin iş
Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 'de ilk kez kadınların güçlendirilmesine yönelik hazırlanan eylem planıyla birçok yeni adımın atılacağını bildirdi. Kaya, "Çağın mesleği bilişim. Özellikle bilgi teknolojileri alanında eylem planımızda 200 bin kadının istihdam edilmesini bekliyoruz. 200 bin kadını bu konuda eğiteceğiz çünkü geleceğin meslekleri artık bu alanda. Kadınlarımızın her alanda olmasını istiyoruz ama hedefimiz, çağın ihtiyaçları doğrultusunda onlara eğitimler vermek. Bu anlamda yeni projelerimiz var" dedi. Aile Sosyal Destek Programı'nda (ASDEP) 3 bin personelin bulunduğunu dile getiren Kaya, "Arz odaklı hizmet anlayışıyla hane ziyaretleri yapıyoruz. Dezavantajlı kesimlerden başladık çünkü şu an personel sayımız 3 bin ama yakın zamanda bunu 7 bine çıkarmayı hedefliyoruz. 2018'de 4 bin yeni ASDEP personelinin ını planlıyoruz" dedi.
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