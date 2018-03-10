Bilişimde 200 bin iş

Aile Bakanı Fatma BetülSayan Kaya, Türkiye'de ilk kezkadınların güçlendirilmesine yönelikhazırlanan eylem planıylabirçok yeni adımın atılacağınıbildirdi. Kaya, "Çağın mesleğibilişim. Özellikle bilgi teknolojilerialanında eylem planımızda 200bin kadının istihdam edilmesinibekliyoruz. 200 bin kadınıbu konuda eğiteceğiz çünkü geleceğinmeslekleri artık bu alanda.Kadınlarımızın her alanda olmasınıistiyoruz ama hedefimiz, çağınihtiyaçları doğrultusunda onlaraeğitimler vermek. Bu anlamdayeni projelerimiz var" dedi. AileSosyal Destek Programı'nda(ASDEP) 3 bin personelinbulunduğunudile getiren Kaya, "Arzodaklı hizmet anlayışıylahane ziyaretleriyapıyoruz. Dezavantajlıkesimlerdenbaşladık çünküşu an personelsayımız 3 binama yakın zamandabunu 7 bineçıkarmayı hedefliyoruz.2018'de 4 bin yeniASDEP personelinin istihdamınıplanlıyoruz" dedi.
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