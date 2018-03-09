Otomobil uçar gider

Hollanda firması PAL-V'nin 15 yıldır üzerinde çalıştığı uçan araba piyasaya çıkıyor. Dünyanın ilk uçan otomobili olan ve Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan PAL-V için ön siparişler alınmaya başladı. Otomobilin bitmiş halini katılımcıların beğenisine sunan şirket, siparişleri kendi internet sitesi üzerinden alıyor. SON HIZı 179 KM oldu PAL-V'den yapılan açıklamada, son kalan güvenlik sertifikalarının alınmasının ardından ilk teslimatın 2019 yılında yapılacağı belirtildi. Araç karada 160 km hıza ulaşabilirken, havada 179 km hıza çıkabilecek. 11 bin feet'e kadar yükselen aracın menzili ise 563 km olarak açıklandı.
Şirket açıklamasına göre; PAL-V'nin yol modundan uçuş moduna geçmesi ise 'bir düğmeye basmak kadar kolay' olacak. Tüm işlem 10 dakikadan az sürecek. İlk etapta 90adet üretilecek aracın satışa çıkarılacağı duyurulurken, fiyatın 499 bin euro olması bekleniyor. Daha sonrasında gelecek olan versiyonun fiyatı ise 299 bin euroya düşecek. Firma, bu fiyata uçuş derslerinin de dahil olduğunu açıkladı. Aracı kullanmak için pilot lisansı sahibi olmak gerekiyor.
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