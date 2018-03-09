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30 yaş altı 10 bin polis aranıyor

30 yaş altı 10 bin polis aranıyor
Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne, lisans mezunu 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın ile ön lisans mezunu bin 800'ü erkek, 200'ü kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak. Aranan şartlar belli oldu:
Lisans mezunları için yapılan 2016 veya 2017 yılı 'lerin birinden 'P3' puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için 2016 yılı KPSS'den 'P93' puan türünden 70 ve üzeri puan almak,
Ön lisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
Sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
Kadınlar için 162, erkekler için 167 santimetreden kısa boylu olmamak.
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