Eğitimlere ilgi büyük

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı BendeviPalandöken, girişimciliğin hem işsizliğin çözümü hem de ekonomik büyümenin en önemli parçası olduğunu belirterek, "Biz de bu bilinçle bugüne kadar bin 388 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi verdik" dedi. TESK'in girişimcilik eğitimlerini alan her 2 kişiden birinin kadın olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti: "Girişimcilik ruhu ve çabaları olmayan toplumlar ekonomik olarak büyüyemez. Ülke olarak bu konuda çok şanslıyız. Çünkü girişimci olan ve olmak isteyen çok kişi var. Dolayısıyla girişimciliğin önemi özellikle ekonomik olarak çok iyi kavranmalı. TESK olarak 2012'de girişimcilerin finansman sorununu çözmek amacıyla GirişimcilikKonseyi'ni oluşturduk. O günden bugüne 704'ü kadın, 684'ü erkek olmak üzere 51 grupta bin 388 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi ve sertifikası verdik. Sertifikasını alıp iş kuran girişimciler en çok gıda alanındakendi işinin patronu oldu. Eğitim alanların yüzde 51'inin kadın olması sevindirici bir durum. Kadın istihdamı, kadınların kendi işinin patronu olması, hem kendilerine hem ülke ekonomisine seviye atlatır."
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