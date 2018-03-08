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Destekle sahibi oldu

Destekle çiftlik sahibi oldu
Mersin'de, şehir hayatını sevmeyince eşiyle Toros Dağları'nın eteklerindeki köylerine dönen Yeter Tiken, günlük yumurta ihtiyaçlarını gidermek için kurduğu kümesi devlet desteğiyle 6 dönümlük tavuk çiftliğine dönüştürdü. 2017'de Genç Çiftçi Projesi'ne başvurarak 30 bin lira hibe desteği alan Tiken, 2 bin tavuğun yer aldığı çiftliğinden çevre ilçelere yumurta satışı yapar hale geldi. Tiken, geçmişte maddi sıkıntılar yaşarken devlet desteğiyle işletme sahibi konumuna geldiğini aktararak, şunları söyledi: "Kendi ihtiyacımız için girdiğimiz tavuk işinde şimdi çevre ilçelerin market ve işletmelerine yumurta satıyoruz. Çevre illere de yumurta satma hedefindeyiz."
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