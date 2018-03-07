Valizi metrodan alalım
2017’yi 1 milyar 22 milyon dolar esas faliyet kârı ve 11 milyar dolar gelir ile kapatan THY, yeni havalimanına taşınma planını yaptı. Sadece 12 saat yolcu taşımayacaklarını belirten İlker Aycı, metro çıkışlarına check-in masaları konulmasını önerdi
METRO ÇIKIŞINA CHECK-İN MASASI
THY'nin yeni havalimanına taşınma plan ve stratejisinin hazır olduğunu söyleyen Aycı, "Yerel ve uluslararası paydaşlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Oyun planımız hazır. Sadece 12 saatlik yolcu taşımadığımız bir süre olacak, uçakların intikali sağlanacak. 2-3 günde tam kapasiteyle uçuşlarımıza devam ederiz. Orada sadece en büyük değil dünyanın en iyi, en verimli havalimanı iddiasında olmalıyız. Örneğin; yolcunun havalimanı içinde ulaşımını kolaylaştırmak için metro çıkışlarına check-in masaları konulabilir" diye konuştu. THY'nin finansal sonuçlarını da açıklayan Aycı şu bilgileri verdi: "2017'nin son çeyreğinde THY'nin geliri yüzde 24 artarak 2.8 milyar dolara ulaşırken, esas faaliyet kârı da yine rekor bir seviye olan 66 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılı 223 milyon dolar net kârla tamamlayan şirketin elde ettiği gelirlerin toplamı ise 11 milyar dolar oldu."
HEDEF 171 YENİ UÇAK
121 ülkede 300 destinasyona uçan THY, bu dönemde yolcu sayısını da yüzde 9.3 artırarak 68.9 milyon kişiye ulaştırdı. Bu dönemde şirketin yolcu doluluk oranı yüzde 4.7 artışla yüzde 79.1'e ulaştı. THY filosundaki uçak sayısı, 2017 sonunda 329 oldu. Hedeflerinin 2023'e kadar 500 uçaklık bir filo olmak olduğunu anlatan Aycı, "7 olan filo yaşı ortalamasıyla dünyanın en büyüklerinden biriyiz" diye konuştu. THY, 2017'de Turkish Cargo ile de rekor bir büyümeye imza attı. Aycı, kargo hacminin yüzde 26'lık büyümeyle 1.1 milyon tona çıktığını belirterek, yeni havalimanıyla rakamın 2 milyon tona çıkacağını söyledi.
KIYAFETLER DEĞİŞİYOR
Türk Hava Yolları'nda devam eden üniformalarla ilgili tasarım çalışmaları hakkında da bilgi veren İlker Aycı, "Herkesin içine sinen bir değişiklik olacak" dedi. 15 aydır tasarımcıların çalıştığını söyleyen Aycı, "Her aşamada bu üniformaları kullanacak kabin ekibi ve pilotlara kıyafetleri denetiyoruz. Onların isteklerine göre değişiklikler yapılıyor" dedi.
YENİ İŞBİRLİKLERİ
Do&Co ile ayrılık süreçlerinin sonlanmak üzere olduğu bilgisini paylaşan Aycı, "Süreç devam ediyor. Onlarla yeni havalimanıyla ilgili vizyonlarımız farklıydı. Yolumuza yeni firma ile birlikte yürüyeceğiz. Yeni dönemde mönümüzde yerelin yanı sıra dünya mutfağından da tatlar olacak. Yeni havalimanında yer, kargo hizmetleri, yakıt gibi alanlarda yeni işbirliklerine gidebiliriz" dedi.
Etiketler: İlker Aycı , Türk Hava Yolları , THY
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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