Turizm coştu!

Turizmden iyi haberler gelmeye devam ediyor. Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı NorbertFiebig, Türkiye'nin turizmde bu yıl geri dönüş yaşadığını belirtti. Türkiye'de tatil taleplerinin geçen yıla göre arttığını vurgulayan Fiebig, "Şu an Türkiye'ye yapılan rezervasyonlardaki satış rakamları, geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat dahayüksekte bulunuyor" dedi. Fiebig, Türkiye'nin mevcut yaz rezervasyonları için en sevilen ülkeler listesinde İspanya ve Yunanistan'dan sonra üçüncü sırada bulunduğunu vurguladı.
ÇİFT HANELİ ARTIŞ Rus turist sayısında da önemli artış yaşanıyor. Antalya'ya Şubat ayında 20 binin üzerinde Rus turist gelirken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde70'lik bir artış sağlandı. 2018 yılının ilk 2 ayında gelen Rus turist sayısı ise 41 bin 360 ile son 3 yılın rakamlarını geride bıraktı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Rusya'daki rekor artışa sebep olarak Mısır'ı işaret ederek, "Rusya'nın en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri Mısır'dı ancak şu anda oraya turlar kapalı. Rusya Federasyonu ve bağımsız toplulukların genelinde de 2018 yılında çift haneliartış bekliyoruz" diye konuştu. Polanyalı ve İranlı turistteki artışı da değerlendiren Ayık, yaz döneminde Polonyalı turistte artış beklediklerini, İranlı turiste esas artışın ise Mart ayında yaşanacağını söyledi.
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