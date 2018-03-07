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Taşerona kadroda son tarih 2 Nisan

Taşerona kadroda son tarih 2 Nisan
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçiş süreciyle ilgili, "Şu ana kadar planlandığı şekilde aşama aşama devam ediyor. İnşallah sonucuna da hep birlikte hayırlı bir şekilde ulaşacağız. Bu anlamda 2 Nisan bizim son tarihimiz" dedi. Sınav sürecinin başladığını belirten Sarıeroğlu, "Örneğin Çalışma ve Bakanlığı olarak ilk sınavlarımızı 26 Şubat'ta yapmaya başladık. Şu anda 7 bin 500 kardeşimizin kadro geçişiyle ilgili işlemler devam ediyor" dedi. Sarıeroğlu, 4C'lilerle ilgili düzenlemenin de hazırlandığını söyledi.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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