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Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız

Bakanlığı, Türkiye’ye enerji veren kadınları ödüllendirdi. Bakan , enerji alanında kadınlara pozitif ayrımcılık yapacaklarını belirtti

Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi ve Tabii Kaynaklar Bakanı , "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül törenine katıldı. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen gecede sanatçılar , ile iş, sanat, siyaset dünyasının önde gelen isimleri de hazır bulundu. Törende konuşan Albayrak, "Dünya tarihinde kadının adı yokken Türk kültüründe devlet yönetiminde kadının adını görüyoruz.
Bakan Albayrak onların isimlerini tek tek saydı


KADIN ŞEHİTLERİ ANDI
Kadının kısıtlandığı bir yönetim anlayışı bu topraklarda yer almamıştır. Dünyanın karanlığa gömüldüğü bir çağda Türk kadını azmi fedakarlığı bilgi ve birikimi ile yaptığı birçok eserlerle medeniyetimizin zirve noktasına ulaşmasından çok büyük bir rol oynamıştır. Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapacağımızı taahhüt ediyorum" dedi. Albayrak, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan kadınları da rahmetle andı.


SİZİN ENERJİNİZE DÜNYANIN İHTİYACI VAR
Emine Erdoğan da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını ifade ederek, şehit analarının ve eşlerinin derin acısını paylaştığını söyledi. "Kadın ve erkek bir bütünün 2 yarısıdır. Hiçbir felsefe ve düşünce kadına İslam kadar hakiki bir mevki vermemiştir. Bize düşen bu gücü daha da artırmaktır. Sizlerin enerjisine heyecanına sadece bu ülkenin değil tüm dünya kadınlarının ihtiyacı var" diye konuştu.
Bakan Albayrak: Yok olmaya mahkum olacaklar


İŞTE ÖDÜLLER
Akademi Ödülü: Doç Dr. Selmiye Alkan Gürsel
Kadın Profesyonel Ödülü Rahİme Meydan
iş Dünyası Ödülü: Prof. Dr. Nevin Selçuk
Yılın Girişimcisi Ödülü: Zümran Ömür
Enerjide Örnek Şirket Ödülü: Uludağ Elektrik Perakende A.Ş.
Jüri Özel Ödülü: Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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