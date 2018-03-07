10 bin polis alınacak

Kamuda da özel sektörde de personel alımları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Polis Akademisi'ne bağlı Polis MeslekEğitim Merkezleri'ne (POMEM) 10 bin polis alımı için düğmeye basıldı. Polis Akademisi'nin internet sitesinden duyurduğu açıklamaya göre, lisans mezunlarından 7 bin 200 erkek, 800 kadın, önlisans mezunlarından bin 800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 10 binöğrenci adayı alınacak. Ön başvurular Polis Akademisi'nin 'pa.edu.tr' internet adresinden yapılacak. Ön başvuru tarihleri, adaylarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler henüz açıklanmadı. Bu bilgiler Polis Akademisi'nin internet sitesinden önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bu arada lise mezunları da polis kadrosu açılmasını bekliyor. 671 Sayılı KHK ile polis şartlarında değişiklik yapılmış, eğitim düzeyi en az lise düzeyine indirilip sınav ve askerlik şartı kaldırılmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.