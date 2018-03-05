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Sağlık turizmine vergi desteği

Sağlık turizmine vergi desteği
Hükümet 2023'te 2 milyonun üzerinde sağlık i ve yaklaşık 80 milyar liralık gelir hedeflerken, Meclis'e gönderilen ekonomi paketiyle yabancılara yönelik sağlık hizmetlerine istisnası öngörüldü. Yabancı hastalara verilen hizmetlerden vergi alınmayacak. 2017'de 800 bin sağlık turisti geldi. 3. Havalimanı'nda yapılacak sağlık merkezi ile yaklaşık 1 milyon hastaya hizmet sunulması öngörülürken, desteğin sayıyı daha da artırması bekleniyor.

Hazal ATEŞ
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