Sağlık turizmine vergi desteği

Hükümet 2023'te 2 milyonun üzerinde sağlık turisti ve yaklaşık 80 milyarliralık gelir hedeflerken, Meclis'e gönderilen ekonomi paketiyle yabancılara yönelik sağlık hizmetlerine KDV istisnası öngörüldü. Yabancı hastalara verilen hizmetlerden vergi alınmayacak. 2017'de 800 bin sağlık turisti geldi. 3. Havalimanı'nda yapılacak sağlık merkezi ile yaklaşık 1 milyon hastaya hizmet sunulması öngörülürken, desteğin sayıyı daha da artırması bekleniyor.
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