Faturalar düşecek
Elektrik faturalarını düşürecek önemli hamleler geliyor. Nükleer enerji projeleri teşvik edilecek, binasında ürettiği elektriği satanlar vergilerden muaf tutulacak...
VERGİ-PRİM AVANTAJI
Nükleer enerji santrali yatırımları yeni düzenlemeyle stratejik yatırımlar için öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılacak. Nükleer yatırımlar için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, prim teşviği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği sağlanacak. Sigorta prim desteği 7 yıl süreyle uygulanacak, yatırım 6'ncı bölgedeyse bu süre 10 yıla çıkacak. Yine aynı bölgedeyse 10 yıl süresince gelir vergisi stopaj desteği sağlanacak. Yatırım kapsamında kullanılan Türk Lirası kredilerin faizlerinin 5 puanı, yabancı para cinsinden kredilerin faizlerinin 2 puanı devlet tarafından karşılanacak. Sahibi oldukları ya da kiraladıkları evlerde, kurulu gücü azami 10 kilovat olan çatı ve cephelerde elektrik üretenlere gelir vergisi, KDV muafiyeti getiriliyor. Yerli güneş paneli üretiminin de cazip hale getireceği bu yatırımlarla tüketici kendi elektriğini üretebilecek. Hem abonelerin enerji gideri azalacak hem de yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payı artacak. Elektrik üretimi yapan tüketiciler fazlasını kullandıkları şebeke üzerinden dağıtım şirketine satabilecek.
Hazal ATEŞ
Etiketler: nükleer enerji , kdv , enerji
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Gazete
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