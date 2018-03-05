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’nın galibi

Borsa’nın galibi Fenerbahçe
Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında Şubat'ta da yıl başından bu yana da yatırımcısına tek kazandıran Fenerbahçe Futbol AŞ oldu. Şubat'ta hisseleri yüzde 7.9 yükselirken, Trabzonspor Sportif Yatırım ve İşletmeciliği AŞ hisseleri yüzde 5.7, Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 5.2, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar yüzde 4.3 değer kaybetti. Yılın ilk 2 ayında ise Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 5.5 arttı. Bu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi ise yüzde 6.6 ile Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ı yüzde 4 ile Galatasaray, yüzde 2.2 ile Trabzonspor takip etti. 'daki spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe Şubat'ı 1 milyar 49 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.
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