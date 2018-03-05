Borsa’nın galibi Fenerbahçe

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında Şubat'ta da yıl başından bu yana da yatırımcısına tek kazandıran FenerbahçeFutbol AŞ oldu. Şubat'ta Fenerbahçe hisseleri yüzde 7.9 yükselirken, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ hisseleri yüzde 5.7, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 5.2, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar yüzde 4.3 değer kaybetti. Yılın ilk 2 ayında ise Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 5.5 arttı. Bu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi ise yüzde 6.6 ile Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ı yüzde 4 ile Galatasaray, yüzde 2.2 ile Trabzonspor takip etti. Borsa'daki spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe Şubat'ı 1 milyar49 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.
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