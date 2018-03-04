Terör temizlendi turizm coştu

Sınır güvenliğini korumak amacıyla Suriye'de Afrin operasyonu başarıyla yürütülürken, Güneydoğu'da terörden temizlenen bölgelerde de turizm yatırımları coştu. Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Ocak-Ekim 2017 tarihleri arasında, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Mardin ve Kahramanmaraş'ta, 3 tane 3 yıldızlı, 5 tane 4 yıldızlı, 1 tane de 1 yıldızlı olmak üzere 9 otel yapmak amacıyla proje teşvik belgesi alındı.



Yüzde 10'lara kadar gerileyen otel dolulukları, bölgeye artan taleple birlikte yüzde 65'lere kadar yükseldi. Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Mete Akcan, bölgedeki turizm hareketliliğinde geçen yıla göre ciddi oranda bir artış olduğunu belirterek, "Şu anda bölgeye olan rezervasyon talepleri oldukça iyi durumda. Sezonda dolulukların yüzde 75-80'leri bulacağını düşünüyoruz" diye konuştu.



Betül ALAKENT