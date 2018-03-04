Emekliler enflasyon rakamlarına kilitlenmişken ek ödeme zammı ile umutlandı. Emekli maaşlarıyla birlikte her ay verilen ek ödemenin artırılmasının gündeme gelmesi, milyonları heyecanlandırdı. Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme taşınan talep, büyük yankı uyandırdı.
Emekliye 368 lira ek ödeme
Emekliler maaşlarının yanında yüzde 4 ek ödeme alıyor. Bu oranın iki katına çıkması gündemde. Talep gerçekleşirse ödenecek en yüksek ek ödeme 358 lirayı bulacak.
Etiketler: emekli , Emekli maaşı
- 04 Mart 2018, Pazar
- Gazete
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