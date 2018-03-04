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ye 368 lira ek ödeme

ler maaşlarının yanında yüzde 4 ek ödeme alıyor. Bu oranın iki katına çıkması gündemde. Talep gerçekleşirse ödenecek en yüksek ek ödeme 358 lirayı bulacak.

Emekliler enflasyon rakamlarına kilitlenmişken ek ödeme zammı ile umutlandı. maaşlarıyla birlikte her ay verilen ek ödemenin artırılmasının gündeme gelmesi, milyonları heyecanlandırdı. Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme taşınan talep, büyük yankı uyandırdı.

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