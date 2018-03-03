Taşeronun sınav maratonu başlıyor

Sürekli işçi kadrosuna geçmek için başvuran taşeron işçiler, heyecan içerisinde. Kamu kurum ve kuruluşlarının büyük çoğunluğu, başvurusu kabul edilen işçilere ilişkin kesin listeleri duyurdu. Bugünden itibaren de sınav süreci başlıyor. Taşeron işçilerin kadroya geçişine ilişkin hazırlanan tavsiye niteliğindeki takvime göre, taşeron işçilerin çalıştığı kurumlar, 3-22 Mart tarihleri arasında sınavları gerçekleştirecek.
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