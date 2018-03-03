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un sınav maratonu başlıyor

Taşeronun sınav maratonu başlıyor
Sürekli işçi kadrosuna geçmek için başvuran işçiler, heyecan içerisinde. Kamu kurum ve kuruluşlarının büyük çoğunluğu, başvurusu kabul edilen işçilere ilişkin kesin listeleri duyurdu. Bugünden itibaren de sınav süreci başlıyor. Taşeron işçilerin kadroya geçişine ilişkin hazırlanan tavsiye niteliğindeki takvime göre, taşeron işçilerin çalıştığı kurumlar, 3-22 Mart tarihleri arasında sınavları gerçekleştirecek.
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