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i'Çin' geldiler

ve Asya ülkelerinden Türkiye’ye gelen sayısı Ocak’ta yüzde 60 arttı. Japon, Çin ve Güney Koreliler ’yı, İranlılar Van’ı, Hintliler ise İstanbul’u tercih etti

Kapadokya iÇin geldiler
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın alternatif pazarlar için yaptığı çalışmalar ilk meyvelerini verdi. ve Asya ülkelerinden Türkiye'ye gelen sayısı Ocak'ta yüzde 60 arttı. Japonya, Çin, Güney Kore, Endonezya ve Malezya'dan gelen turistlerin en çok tercih ettikleri destinasyonlar Kapadokya, Pamukkale ve Efes oldu. İranlılar Van'ı, Hintliler İstanbul ve Muğla'yı tercih etti. Çin'de '2018 Türkiye yılı' ilan edilmesinin ertesinde Türk mutfağından lezzetlerin tanıtıldığı şenliklerin düzenlenmesi, Japonya'da Türkiye belgesellerinin gösterilmesi ve Güney Kore'de Türk dizilerinin tanıtılması Uzak Doğu ve Asya'dan gelen turist sayısının artırdı. Asya ülkelerinden Ocak'ta 500 bin turistin Türkiye'yi tercih ettiği açıklandı. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, "Bakanlık'ın çalışmaları Uzak Doğu ve Asya'da Türkiye ilgisini artırıyor" dedi.


Uzak Doğu ve Asya ülkelerinden sadece Ocak ayında 500 bin turist Türkiye'ye geldi. Turistler en çok bölgesini ve Pamukkale'yi tercih eti.


Burak Erdem ÇELİK
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