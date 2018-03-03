Kültür ve TurizmBakanlığı'nın alternatifpazarlar için yaptığıçalışmalar ilkmeyvelerini verdi.Uzak Doğu veAsya ülkelerindenTürkiye'ye gelenturist sayısıOcak'ta yüzde60 arttı.Japonya,Çin, Güney Kore, Endonezya veMalezya'dan gelen turistlerin ençok tercih ettikleri destinasyonlarKapadokya, Pamukkale ve Efesoldu. İranlılar Van'ı, Hintliler İstanbulve Muğla'yı tercih etti. Çin'de '2018Türkiye yılı' ilan edilmesininertesinde Türk mutfağından lezzetlerintanıtıldığı şenliklerin düzenlenmesi,Japonya'da Türkiyebelgeselleriningösterilmesi veGüney Kore'de Türkdizilerinin tanıtılmasıUzak Doğu veAsya'dan gelen turistsayısının artırdı.Asya ülkelerindenOcak'ta 500bin turistinTürkiye'yi tercihettiği açıklandı. TÜROFED BaşkanıOsman Ayık, "Bakanlık'ın çalışmalarıUzak Doğu ve Asya'da Türkiye ilgisiniartırıyor" dedi.
Uzak Doğu ve Asya ülkelerinden sadece Ocak ayında 500 bin turist Türkiye'ye geldi. Turistler en çok Kapadokya bölgesini ve Pamukkale'yi tercih eti.
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