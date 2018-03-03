Kadın düşmanına devlet kapısı yok

Hükümet son günlerde artan çocuk ve kadın istismarlarına karşı çok önemli bir yasa çalışması yapıyor. Cezalarla ilgili yapılan hazırlıklar devam ederken, çok önemli bir başka çalışma da sessiz sedasız sürdürülüyor. Başbakanlık'ta BaşbakanYardımcısı Recep Akdağ başkanlığında bir toplantı yapılarak, kamu kurumlarında alınacak tedbirler masaya yatırıldı. İstismar ve taciz suçuyla birlikte kadına şiddet suçu işleyenler için kamu kurumlarının kapısıtamamen kapatılacak. Bu konudaki yasal düzenleme çok yakında Meclis gündemine gelecek torba tasarıya eklenecek. Böylece bu suçlarıişleyenler memurolamayacak. Ayrıca kamuda işçi kadrosunada geçemeyecek. Yine silahlı kuvvetlerde ve Emniyet teşkilatında görev alamayacak.
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