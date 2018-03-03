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Kadın düşmanına devlet kapısı yok

Yeni tasarıyla çocuk ve kadın istismarcıları ile kadına şiddet uygulayanlar kamu personeli olamayacak.

Kadın düşmanına devlet kapısı yok
Hükümet son günlerde artan çocuk ve kadın istismarlarına karşı çok önemli bir yasa çalışması yapıyor. Cezalarla ilgili yapılan hazırlıklar devam ederken, çok önemli bir başka çalışma da sessiz sedasız sürdürülüyor. Başbakanlık'ta Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında bir toplantı yapılarak, kamu kurumlarında alınacak tedbirler masaya yatırıldı. İstismar ve taciz suçuyla birlikte kadına şiddet suçu işleyenler için kamu kurumlarının kapısı tamamen kapatılacak. Bu konudaki yasal düzenleme çok yakında Meclis gündemine gelecek torba tasarıya eklenecek. Böylece bu suçları işleyenler memur olamayacak. Ayrıca kamuda işçi kadrosuna da geçemeyecek. Yine silahlı kuvvetlerde ve Emniyet teşkilatında görev alamayacak.
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