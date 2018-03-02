YSK 549 YENİ memur alacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), merkez ve taşra teşkilatlarına lise, ön lisans ve lisans mezunu olmak üzere 549 memuralacağını duyurdu. Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında YSK merkez teşkilatına 123, taşra teşkilatlarına ise 426 memur ataması gerçekleştirilecek. YSK merkez teşkilatına 6 mühendis, 6 istatistikçi, 9 programcı, 12 çözümleyici, 3 teknisyen, 3 bilgisayar işletmeni, 30 veri hazırlama kontrol işletmeni, 3 arşiv memuru, 4 santral memuru, 6 sekreter, 6 bekçi, 15 şoför, 18 hizmetli ve 2 dağıtıcı alınacak. YSK taşra teşkilatlarının bulunduğu birçok il ve ilçeye de 81 teknisyen ile 345 zabıt katibi ataması yapılacak. Başvurular 7 Mart-16 Mart arasında internetten gerçekleştirilecek.
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