Öğretmen maaşına başarı ayarı
Öğretmenlere verilecek olan ‘uzman öğretmenlik’ ve ‘başöğretmenlik’ unvanları için yeni kriterler belirlendi. Performanslarına bakılacak olan öğretmenlere, veliler ve öğrenciler de puan verecek. En başarılı öğretmen en yüksek maaşı alacak...
UZMAN ÖĞRETMENLİK: Son 8 yıldaki performans değerlendirmelerinde en az 4'ünün A başarı düzeyinde olması gerekecek.
BAŞÖĞRETMENLİK: Son 14 yıldaki performans değerlendirmelerinde en az 7'sinin A başarı düzeyinde olması gerekiyor.
MÜDÜRLÜK: Son 4 yılda performans değerlendirmelerinde en az 2'sinde A düzeyi başarı gerekiyor.
BAŞARISIZ ÖĞRETMENE EĞİTİM: Performans başarısı yüksek olmayan öğretmen eğitime alınarak takip edilecek.
VELİ VE ÖĞRENCİLER NOT VERECEK
■ A düzeyi başarı puanı 90 ile 100 arasında en yüksek başarıyı, D düzeyi 0-59 arasında en düşük başarıyı ifade edecek. Öğretmenler, okul yöneticileri, zümre öğretmenleri; veliler, öğrenciler ve kendi öz denetim raporlarıyla değerlendirilecek.
Safure CANTÜRK
Etiketler: öğretmenler , Milli Eğitim Bakanlığı
- 02 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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Çoook iyi olur, öğretmen performanslarının veliler ve öğrenciler tarafında yapılması,
çok güzel düşünülmüş fakat öğrencilerinde eğitilmesi ve disiplinize edilmesi içinde önlem almak lazım. geçenlerde trakyada teknik bir okulda öğretmene yapılanlar aklıma geldikçe o çoçukları yetiştiren ailelere çok kızıyorum. öğretmenimi en güzel şekilde yetiştirmek geleceğimiz için pek kıymetli bir şey ama genç neslimizide daha ahlaklı nasıl yaparız biraz bunada çapa harcamak lazım. Hz. Ali (r.a) "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum." demiş. öğretmenlerimize para ile gereken saygıyıda vermemiz lazım. güney koredeki model olabilir aslında...
öğretmenlikten torpil bulup kaçan bakanlık bürokratları kendi performansını sorgulasın
çok yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum.eğitim kalitesi bu şekilde yükselecektir.
Öğretmenlerin çoğunluğu maaş okula başlama parası evde okulda kurs tatili bol kamuda öğretmenlere daha çok verilsin algısı oluşunca çocukların başarısızlığı ortada tek sorumlu öncelikle kendilerini geliştirmeyen bildiklerini artık parasını garanti gören öğretmenlerdir
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