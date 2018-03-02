‘5G ekonomiyi dönüştürecek’

Bu yıl 108 bin katılımcıya ev sahipliği yapan GSMAMobil DünyaKongresi'nde öne çıkan konuların başında 5G yer aldı. Kongrenin bakanlar ve regülatörlere yönelik 'Ministerial Programme- Bakanlık Programı' adlı ilk günkü ana oturumunda 5G'ye geçiş sürecinin yönetilmesi ele alındı. Konuşmacılar arasında yer alan TurkcellGenel Müdürü KaanTerzioğlu, 4.5G altyapısı üzerine inşa edilecek olan 5G teknolojileriyle, akıllı şehirlerden tarıma, taşımacılıktan sağlık hizmetlerine tüm sektörlerin büyüyeceğinin altını çizdi. "Dijital yetkinliklerle güçlendirilmiş telekom oyuncuları bu dönüşümün ve büyümenin temelini oluşturacak" diyen Terzioğlu, 5G yasal düzenlemeleri yapılırken, sektörün öncü rolünün anlaşılmasının ve fiber altyapının genişletilmesinin önemine dikkat çekti. Terzioğlu, dijital servislerin geliştirilmesinde operatörlerin rolünün ve insani durumlarda iletişim sektörünün görevinin ele alındığı 2 oturumda daha konuşmacı olarak yer aldı. Terzioğlu, "Telekom sektörü, sadece bizde bulunan yetkinlikleri kullanarak dijital dünyada büyük farklar yaratabilir. Dijital servislerimizle, müşterilerimizin hayatının her anındayız" dedi.
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