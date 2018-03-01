İkinci el ucuzlayacak
Yeni KDV tasarısı, ikinci el otomobil ve gayrimenkulde fiyatları aşağıya çekecek. Esnaf yasayla rahatlayacak
KAYITDIŞI AZALACAK
Mevcutta bir galerici vergi mükellefi olmayan kişiden KDV'siz 50 bin liraya araç alıyor, bunu 2 bin lira kârla 52 bin satıyor. Bu araçtan tahsil edilememesine karşın yüzde 18'e karşılık gelen yaklaşık 9 bin 360 lira KDV ödeniyor. Bu durumda kağıt üzerinde 2 bin lira kâr elde edilmiş görülmesine karşın, tahsil edilmeyen KDV devlete ödenmiş oluyor. Şimdiki düzenleme ile 2 bin liranın KDV'si olan 360 lira ödenecek. Ankara Oto Galericileri Derneği İkinci Başkanı Mustafa Macar, "Kayıt dışılık artırıyordu. Uygulamayla devletin kasası dolacak. Esnafın yükü azalacak" dedi.
Hazal ATEŞ
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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