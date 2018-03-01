Fırıncıydı, ihracatçı oldu

Batman'da uzun yıllar fırıncılık yapan AzizYavuz, ekmek pişirme makinelerini tamir etmektezorlanınca, İstanbul'da aldığı eğitimle girişimcioldu. Önce küçük bir atölye açan Yavuz, bunuzamanla geliştirerek, 14 bin metrekare alanakurulu fabrikaya dönüştürdü. Hamur teknesi,hamur kesme ve tartma makineleri gibi ürünlerinseri üretimini yapan Yavuz, makineleri Irak,Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, İran, Estonya,Letonya, Bosna Hersek ve Litvanya'ya ihraçederek, ülke ekonomisine yıllık 8 milyon dolarkatkı sağlıyor. Yavuz, hedeflerinin, ürünlerini 20ülkeye ihraç ederek ekonomiye 15 milyon dolarkatkı sağlamak olduğunu dile getirdi.
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