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Fırıncıydı, ihracatçı oldu

Fırıncıydı, ihracatçı oldu
Batman'da uzun yıllar fırıncılık yapan Aziz Yavuz, ekmek pişirme makinelerini tamir etmekte zorlanınca, İstanbul'da aldığı eğitimle girişimci oldu. Önce küçük bir atölye açan Yavuz, bunu zamanla geliştirerek, 14 bin metrekare alana kurulu fabrikaya dönüştürdü. Hamur teknesi, hamur kesme ve tartma makineleri gibi ürünlerin seri üretimini yapan Yavuz, makineleri Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, İran, Estonya, Letonya, Bosna Hersek ve Litvanya'ya ihraç ederek, ülke ekonomisine yıllık 8 milyon dolar katkı sağlıyor. Yavuz, hedeflerinin, ürünlerini 20 ülkeye ihraç ederek ekonomiye 15 milyon dolar katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.
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