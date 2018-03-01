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  2. İkinci el ucuzlayacak

engel tanımadı!

İtalyan ‘hesap açmadı’, Alman ‘vize vermedi’, İspanyol ‘Kiralık mağazam yok’ dedi. Tüm bu engellemelere rağmen , Avrupa’yı fethetti.

Damat engel tanımadı!
Türkiye'ye karşı yurt dışında oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı operasyonuna rağmen; , ve markalarının sahibi Orka Holding yurt dışında büyümeye devam ediyor. Holding, geçen yıl 75 dolar ihracat kilogram birim fiyatı ile Türkiye ortalamasının 60 katına yükseldi. Türkiye'de 210, yurt dışında 160 mağazası bulunan Orka Holding, yıl sonuna kadar 450 mağazaya ulaşmayı hedefliyor. Orka Holding Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Türkiye'ye karşı yurt dışında oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıya rağmen, 20 gün süren 'Geleneksel Yurt Dışı Bayi Buluşması' organizasyonlarına yoğun ilgi olduğunu kaydederek, "82 ülkeden 208 alım heyeti katıldı. Alınan siparişler yüzde 34 artarak 750 bin adede ve 25 milyon dolar değere ulaştı" dedi. Orakçıoğlu, "İtalya'da bir bankanın Türk oldukları için kredi vermediğini, Almanlarla vize sorunu yaşadıklarını, İspanya'da mağaza verilmek istenmediğini ancak hepsini aştıklarını söyledi.
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