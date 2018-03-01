Alacak sigortası KOBİ’leri rahatlatacak
KOBİ’leri alacaklarını tahsil edememe riskine karşı korumak için düğmeye basıldı. Hazine, KOBİ’ler için, bankacılık sisteminde teminat olarak kullanılabilecek ve krediye ulaşmayı kolaylaştıracak olan ‘alacak sigortası’nı yaygınlaştıracak
YAYGINLAŞACAK
Şimşek, alacakların şirket bilançolarındaki payının ortalama olarak yüzde 30-40 düzeyinde olduğunu, bu nedenle tahsilat problemlerinde şirketlerin likiditesi ve kârlılığının olumsuz etkilendiğini vurguladı. Hazine olarak KOBİ'ler için bankacılık sisteminde teminat olarak kullanılabilecek ve krediye ulaşmayı kolaylaştıracak alacak sigortasını yaygınlaştıracaklarını kaydeden Şimşek, konjonktürel dalgalanmaların olduğu dönemlerde piyasada güven unsurunu pekiştirecek alacak sigortasının, ticaretin kesintiye uğramadan devam etmesini sağlayacağ��nı, bunun sigorta sektöründe de yeni imkanlar yaratacağını ifade etti. Şimşek, kurulması düşünülen modelde, talep ayağını harekete geçirmek üzere teşvik edici düzenlemeler yapılacağını belirterek, bunun yanı sıra arz ayağındaki pazar boşluklarının kapatılacağını söyledi. Alacak sigortasını alternatif bir ticaret finansman yöntemi olarak sunabilmenin mümkün olduğunu dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:
İŞİNE ODAKLANACAK
"Alacak sigortasında alıcı adına satıcıya sağladığı teminata rağmen alıcının herhangi bir komisyon ödemesi, maddi teminat vermesi, imza atması söz konusu olmamaktadır. Bu bakımdan, alacak sigortası diğer tüm alternatiflerden farklı olarak alıcı lehine tamamen serbest bir ödeme güvencesi sağlayan ürün olarak öne çıkmaktadır. Günümüzde özellikle ticari ve KOBİ boyutundaki firmaların ticaretini büyütmesi için finansmana ulaşması, bunun için ise mevcut bankacılık çözümleri için teminat vermesi gerekirken, alacak sigortası ürünü bunu ilave teminat talep etmeden sunan bir çözümdür." Ticari alacak sigortası sayesinde firmaların tahsilat ve risk yönetimini bu alanda uzman sigorta şirketine bir nevi devrettiğine işaret eden Şimşek, bu sayede şirketlerin pazarlama ve satışa daha çok zaman ayırabildiğini söyledi. Şimşek, şirketlerin kredi değerliliği yüksek alıcılar ile çalışma olanağı bulduğuna da işaret ederek, "Şirketler ölçülebilir riskler alarak yeni pazarlara ulaşıyor ve sigorta kapsamındaki sorunlu alacaklar için tahsilat takibini, hukuki işlemleri ve masrafları sigorta şirketine devrediyor" dedi.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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