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900 pilot aranıyor

900 pilot aranıyor
Türk Hava Yolları () ve İstanbul Üniversitesi işbirliğinde 'nin ilk 'Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü' kuruldu. Törende konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Uygulamaya aldığımız programdan önce yurt dışından ithal ettiğimiz bu hizmeti bundan böyle ülkemizin değerli akademisyenlerinden temin etmiş olacağız" dedi. Tarihi büyüme ve yolcu rekorlarına ulaşan şirketin yılda yaklaşık 500 pilot aldığını belirten Ekşi, "Bugüne kadar yılda 500 pilot alıyorduk. 2019'da 900'e yakın pilot istihdamımız söz konusu. Bu kadar pilot alıyorsanız bu testleri de artık yerlileştirmeliyiz. THY'nin diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da Türkiye'ye özgü bir test geliştirmesi gerekiyordu" diye konuştu.
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