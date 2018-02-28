Çılgın Proje Türkiye’ye çağ atlatacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2011’de kamuoyuna duyurduğu ve ‘Çılgın Proje’ olarak tanımladığı Kanal İstanbul’a ilk kazma bu yıl vurulacak. 20 milyar dolara mal olması ve 100 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklük yaratması beklenen proje, hem İstanbul hem de Türkiye için tarihin en önemli adımlarından biri olarak gösteriliyor
İHALE MARATONU BAŞLIYOR
45 kilometrelik bir güzergahta hayata geçirilecek ve 453 milyon metrekare alanı kapsayacak olan projenin ihalesi de bu yıl içinde yapılacak. Projenin bazı kısımları için yap-işlet-devret modeli, bazı kısımları için ise kamu-özel işbirliği modeli ve diğer ihale alternatifleri devreye sokulacak. Ulaştırma, Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul'a ilk kazmanın bu yıl içinde vurulacağını belirterek, "Proje etüt çalışmalarında son aşamaya geldik. Yapılan çalışmalar sonucunda 5 alternatif arasında 'Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu' koridorunu Kanal İstanbul projesi için en uygun güzergah olarak seçtik" dedi.
TÜM RİSKLER DÜŞÜNÜLDÜ
Kanal güzergahıyla entegre olarak yapılacak liman, lojistik merkez, yapay ada gibi projelerin planlama çalışmalarının da devam ettiğini anlatan Bakan Arslan, proje alanını belirlerken tüm çevresel ve iklimsel faktörleri gözden geçirdiklerini vurguladı. Kanal güzergahının Baklalı ve Dursunköy yerleşkeleri dışarda kalacak şekilde belirlendiğini ifade eden Arslan, "Böylece insanlarımızın da olumsuz etkilenmesi önlenmiştir. Amacımız bu projeyle Marmara Denizi'nin olumsuz değil, tam tersine olumlu olarak etkilenmesi ve özellikle yük taşımacılığından kaynaklı kazaların önüne geçilmesidir" diye konuştu.
NASIL BİR YOL İZLENECEK?
Projenin ihalesi, Küçükçekmece- Sazlıdere-Durusu koridorunda yapılacak çalışmaların tamamlanmasının ardından bu yıl içinde gerçekleştirilecek.
Ön proje Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, uygulama projesi ise yapım ihalesini kazanan yüklenici firma tarafından hazırlanacak.
Kanal İstanbul'un üzerinden geçmesi planlanan karayolu ve demiryoluna ait detaylar ise yapıma esas uygulama projesiyle netleşecek.
Projede yap-işlet-devret modelinin yanı sıra kamu özel işbirliği ve diğer alternatifler dahil olmak üzere karma modeller değerlendirilecek.
Türkiye'nin , suyolu taşımasından kaynaklı konumunu güçlendirecek ve cazibesini artıracak proje kapsamında geçen yıl başlatılan sondaj çalışmaları bu yılın başında tamamlandı.
Projede , Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı gibi birçok kurumla birlikte çalışılıyor.
KANAL İSTANBUL'UN KÜNYESİ
Bütçesi: 20 milyar dolar
Ekonomik büyüklüğü: 100 milyar dolar
Uzunluğu: 45 kilometre
Genişliği: 145-150 metre
Kaplayacağı alan: 453 milyon metrekare
Derinliği: 25 metre
İstihdam: 7 bin kişi
Hafriyat miktarı: 1.5 milyar metreküp
Ekonomik ömrü: 100 yıl
YAPAY ADALAR KURULACAK
Kanal İstanbul içinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek köprüler dışında acil durum rıhtımı yapılacak. Kanal inşaatından çıkacak hafriyat malzemesiyle Marmara Denizi'ne yapay adalar yapılması, kömür ocaklarındaki çukurların doldurulması, rekreasyon alanları oluşturulması planlanıyor. Söz konusu malzemenin ayrıca kıyı yapılarında kullanılması düşünülüyor. Dünyanın en büyük projelerinden biri olacak Kanal İstanbul, kendine özgü inşaat ve mühendislik tekniğiyle yapılacak. Çalışmalarda, Panama ve Süveyş gibi yapay kanalların yapımı sırasında elde edilen deneyimlerden de yararlanılacak.
YAVUZ KARAMAN
Etiketler: Yavuz Sultan Selim Köprüsü , çılgın proje , Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul Büyükşehir Belediyesi , Kanal İstanbul , Türkiye
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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