Turkcell’den ihracat atağı

Turkcell, tüm dünyadan milyonlarca kişi tarafından kullanılan servislerini LifecellVentures çatısı altında tüm operatörlerin kullanımına sunuyor. Artık dünyadan dileyen her operatör Turkcell Grup iştiraklerinden LifecellVentures tarafından sunulan BiP, fizy, Dergilik, Lifebox, Hesabım, Paycell, Hızlı Giriş, Upcall ve RTM gibi servisleri müşterilerine sunabilecek.
MOLDOVA İLE BAŞLIYOR İspanya'nın Barselona şehrinde gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde konuşan Turkcell Genel Müdürü KaanTerzioğlu, "Şimdi dijitalihracat dönemi. Küresel ürün ve hizmetlerimizi bütün dünyaya franchise olarak sunmak istiyoruz. İlk sözleşmemizi Moldova ile yaptık. Moldova Moldcell lifebox ve BİP'i kullanacak" dedi. Telekom sektörüne yeni bir soluk getirmek istediklerini belirten Terzioğlu, şöyle konuştu: "Turkcell'in 2017 yılı gelirlerinde yüzde 23.4'lük rekor artışın en önemli etkenlerinden olan Lifecell Ventures'in dijital servisleri operatörlere birden fazla avantaj sunuyor."
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