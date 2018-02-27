Turizm gelirinin yüzde 22.5’i gurbetçiden

Türkiye'nin 2017 yılındaki turizm gelirinin yüzde 22.5'ini yurt dışında ikamet eden vatandaşların harcamaları oluşturdu. Akdeniz Turistik Otelcilerve İşletmeciler Birliği raporuna göre; Türkiye'ye geçen yıl yurt dışından 38 milyon620 bin 346 kişi giriş yaptı. Bu rakamın 32 milyon 79 bin 527'sini yabancı, 6 milyon 540 bin 819'unu da yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Geçen sene 26 milyar 283 milyon 656 bin dolar olarak hesaplanan toplam turizm gelirinin de 20 milyar 222milyon 971 bin dolarını yabancı turistlerin, 5 milyar 908 milyon 752 bin doları da gurbetçilerin harcamalarından oluştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.