İletişim ve ulaştırmaya 365 milyarlık yatırım

Türkiye'nin yolcu ve yük trafiğinin 2023 yılında iki katına çıkması hedeflenirken, kara, deniz, demir ve havada yaklaşık 200 milyar dolarlık proje yaşama geçirilecek. AK Parti iktidarı döneminde iletişim ve ulaşım altyapısına yaklaşık 365milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ulaştırma, Denizcilik veHaberleşme Bakanı AhmetArslan, havada ulaşım için de 33.3 milyar liralık harcama yapıldığını bildirdi. BakanArslan, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sunan yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
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