;
Yol Durumu
  1. Emekliye intibak Meclis’e geliyor
  2. Ekonomi gazetecileri Kartepe’de buluştu

İletişim ve ulaştırmaya 365 milyarlık yatırım

İletişim ve ulaştırmaya 365 milyarlık yatırım
Türkiye'nin yolcu ve yük trafiğinin 2023 yılında iki katına çıkması hedeflenirken, kara, deniz, demir ve havada yaklaşık 200 milyar dolarlık proje yaşama geçirilecek. AK Parti iktidarı döneminde iletişim ve ulaşım altyapısına yaklaşık 365 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, havada ulaşım için de 33.3 milyar liralık harcama yapıldığını bildirdi. Bakan Arslan, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sunan yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

■ Hazal ATEŞ
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar