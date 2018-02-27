;
Yol Durumu
  1. Turkcell’den ihracat atağı
  2. Sabancı’dan teknolojik değişim dijital'SA'

Eskiye nur yağdı

43 yaşındayken yaşlandığı gerekçesiyle yollarını ayırdığı ’yi 22 yıl sonra bulup 65 yaşında yeniden reklam yüzü yaptı

Eskiye nur yağdı
Fransız kozmetik devi Lancome, 'yaşlandığı' gerekçesiyle 43 yaşındayken reklam anlaşmasını sonlandırdığı İsabelli Rossellini'yle 22 yıl sonra yeniden el sıkıştı. Şirket, 65 yaşındaki Rossellini'yi reklam yüzü yaptı. 'un yeni yöneticisi Francoise Lehmann'ın kendisini aradığını ve teklifi ilettiğini söyleyen Rossellini, "Çok şaşırdım. Büyük sürpriz oldu. Onlara 'Şu an 65 yaşındayım. Gençleşmedim' dedim" diye konuştu. Bunun üzerine Lehmann, "Geçmişte büyük bir hata yaptık. Bu hikayeyi tekrardan yazmak istiyorum" cevabını verdi ve Rossellini'yi ikna etti. Rossellini hiç estetik operasyon geçirmediğini ve tamamen organik beslendiği için botoksa bile ihtiyaç duymadığını söyledi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar