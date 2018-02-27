Eskiye nur yağdı

Fransız kozmetik devi Lancome, 'yaşlandığı' gerekçesiyle 43 yaşındayken reklam anlaşmasını sonlandırdığı İsabelli Rossellini'yle 22yıl sonra yeniden el sıkıştı. Şirket, 65 yaşındaki Rossellini'yi reklam yüzü yaptı. Lancome'un yeni yöneticisi Francoise Lehmann'ın kendisini aradığını ve teklifi ilettiğini söyleyen Rossellini, "Çok şaşırdım. Büyük sürpriz oldu. Onlara 'Şu an 65 yaşındayım. Gençleşmedim' dedim" diye konuştu. Bunun üzerine Lehmann, "Geçmişte büyük bir hata yaptık. Bu hikayeyi tekrardan yazmak istiyorum" cevabını verdi ve Rossellini'yi ikna etti. Rossellini hiç estetik operasyon geçirmediğini ve tamamen organik beslendiği için botoksa bile ihtiyaç duymadığını söyledi.
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