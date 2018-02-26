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’ler için alacak

Kobi’ler için alacak sigortası
EKonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kredi Garanti Fonu desteğinin ardından, 'leri alacaklarını tahsil edememe riskine karşı korumak için çalışma başlattıklarını belirterek, "Bu kapsamda Hazine olarak, KOBİ'ler için bankacılık sisteminde teminat olarak kullanılabilecek ve krediye ulaşmayı kolaylaştıracak alacak sını yaygınlaştıracağız" dedi. Kurulması düşünülen modelde, talep ayağını harekete geçirmek üzere teşvik edici düzenlemeler yapılacağını belirten Şimşek, bunun yanı sıra arz ayağındaki pazar boşluklarının kapatılacağını kaydetti.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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