Kobi’ler için alacak sigortası

EKonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kredi Garanti Fonu desteğinin ardından, KOBİ'leri alacaklarını tahsil edememe riskine karşı korumak için çalışma başlattıklarını belirterek, "Bu kapsamda Hazine olarak, KOBİ'ler için bankacılık sisteminde teminat olarak kullanılabilecek ve krediye ulaşmayı kolaylaştıracak alacak sigortasını yaygınlaştıracağız" dedi. Kurulması düşünülen modelde, talep ayağını harekete geçirmek üzere teşvikedici düzenlemeler yapılacağını belirten Şimşek, bunun yanı sıra arzayağındaki pazar boşluklarınınkapatılacağını kaydetti.
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