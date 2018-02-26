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Temmuz’da lerin hem maaşları hem ek ödemeleri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını ilk 6 aylık belirleyecek. Memur emeklilerine ise + enflasyon farkı göründü

Emekliye çifte zam
Yaklaşık 12 milyon emekliye Temmuz'da çifte var. Temmuz'da tüm lerin maaşı artacak. Her ay verilen aylığın yüzde 4'ü- 5'i oranındaki ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranını belirleyecek. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını gösterecek. 2018 Yılı Programı'nda, enflasyon tahminine göre zammın yüzde 4.02 olabileceği yer alıyor. Ancak Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftalarda 2018 yılı enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'a çıkarması, zam oranının daha da yüksek olabileceğini gösteriyor. Kesin rakam 3 Temmuz'da belli olacak. Emekliler aynı ay içerisinde zamlı maaşlarını ceplerine koyacak. Ayrıca maaşlar artacağı için, ek ödeme de yükselecek. Aylığın yüzde 4'ü ya da 5'i oranında olan ek ödeme, Temmuz'da yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak.

FARK KESİN GİBİ...
Memur emeklilerine ise Temmuz'da toplu sözleşme kapsamında yüzde 3.5 zam yapılacak. Ayrıca bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı verilecek. 2018 Yılı Programı'na göre, memur emeklilerine yüzde 3.5 zam ve yüzde 0.02 enflasyon farkı göründü. Merkez Bankası'nın 2018 yılı Tüketici Fiyat Endeksi tahminini yükseltmesi, enflasyon farkının artabileceğini de gösterdi. Memur emeklilerinin yüzde 3.5'lik zamma ilaveten ne kadar enflasyon farkı alabileceği 3 Temmuz'da ortaya çıkacak. Temmuz'da maaşlar artacağı için, memur emeklilerinin de ek ödemeleri yükselecek.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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