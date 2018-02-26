Emekliye çifte zam

Yaklaşık 12 milyon emekliyeTemmuz'da çifte zam var.Temmuz'da tüm emeklilerin maaşıartacak. Her ay verilen aylığın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödeme de yeni maaşüzerinden hesaplanacağı için yükselecek.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuzzammının oranını enflasyon belirleyecek.Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşenTüketici Fiyat Endeksi, SSK ve Bağ-Kuremeklilerinin zammını gösterecek. 2018Yılı Programı'nda, enflasyon tahmininegöre zammın yüzde 4.02 olabileceğiyer alıyor. Ancak Merkez Bankası'nıngeçtiğimiz haftalarda 2018 yılı enflasyontahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'açıkarması, zam oranının daha da yüksekolabileceğini gösteriyor. Kesin rakam 3Temmuz'da belli olacak. Emekliler aynıay içerisinde zamlı maaşlarını ceplerinekoyacak. Ayrıca maaşlar artacağı için,ek ödeme de yükselecek. Aylığın yüzde4'ü ya da 5'i oranında olan ek ödeme,Temmuz'da yeni maaş üzerindenhesaplanacağı için artacak.
FARK KESİN GİBİ... Memur emeklilerine ise Temmuz'datoplu sözleşme kapsamında yüzde 3.5zam yapılacak. Ayrıca bu yılın ilk yarısındaenflasyon yüzde 4'ü aşarsa enflasyonfarkı verilecek. 2018 Yılı Programı'nagöre, memur emeklilerine yüzde 3.5 zamve yüzde 0.02 enflasyon farkı göründü.Merkez Bankası'nın 2018 yılı Tüketici FiyatEndeksi tahminini yükseltmesi, enflasyonfarkının artabileceğini de gösterdi. Memuremeklilerinin yüzde 3.5'lik zamma ilavetenne kadar enflasyon farkı alabileceği 3Temmuz'da ortaya çıkacak. Temmuz'damaaşlar artacağı için, memur emeklilerininde ek ödemeleri yükselecek.
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