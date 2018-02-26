15 bin lira destek

Hükümetin istihdam teşvikleri büyük heyecan yaratırken, bu yıl ilave olarak yaklaşık 700 bin kişiye iş kapısı açılacak. 'Bir senden bir benden' programı kapsamında her bir genç için sağlanacak destek 15 bin lirayı bulacak. İşsizlik Fonu aracılığıyla yaklaşık 3.4milyarlık destek sağlanacak. Gençlere istihdam sağlayan özel sektöre gelir vergisi, stopaj, damga vergisi desteği verilecek. İŞKUR da yeni adımlar atmaya devam edecek. Geleceğin mesleklerine yönelik işbaşı eğitim programları, meslek kurslarının fonksiyonları artırılacak. Gençlere yönelik aktif işgücü programları 1 yılda 508 bin gencefırsat kapısı açarken, eğitim ve iş yaşamında olmayan gençlere yönelik de 'aktifleştirme' programı başlatılacak. Meslek kursları, işgücü programları gençlerden gelen eğitim taleplerine göre çeşitlendirilecek. İşsizlik sigortası, işsizlik yardımı, bireylere gelir güvencesi gibi başlıkları içeren pasif işgücü programları da güncellenecek.
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