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çalışanlarına ev müjdesi

Turizm çalışanlarına ev müjdesi
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların yanı sıra sektöründe çalışan emekçiler için de yeni projeler geliştirdiklerini belirterek, projenin ilk etabında 'da 583 konut inşa edeceklerini, ilk etap için ihaleyi gerçekleştirdiklerini bildirdi. Turan, "Evi olmayan turizm sektörü çalışanları için yeni konutlar inşa edeceğiz. Alt gelir grubu turizm çalışanları kira öder gibi ev sahibi olacak. 250 ila 400 lira taksitle ve bu bedeli evlerine taşındıktan sonra ödemek kaydıyla ev sahibi yapacağız" ifadelerini kullandı.
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