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ve Ericsson işbirliği, ’ dönemini başlattı. Zaman ve yakıt tasarrufu getirecek uygulama, Dar Bant Nesnelerin İnterneti alanında devreye alınan ilk uygulama...

Turkcellden ‘Akıllı Otopark’ hamlesi
Turkcell, nesnelerin internet üzerinden haberleşmesine yönelik sürdürdüğü Dar Bant Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) teknolojisinde ilk adımı attı. İstanbul Küçükyalı'daki Genel Müdürlük Binası'nda, Ericsson ile birlikte tasarlanan 'Akıllı Otopark' projesi hayata geçirildi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, aracılığı ile çalışanlar ve misafirlerin genel müdürlük binasındaki otoparkların durumunu anlık gözlemleyebildiğini, otoparka gelmeden önce kendilerine park yeri rezerve edebildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Çözümün ticari uygulamasında bahsettiğimiz bu özelliklerin yanı sıra kullanıcılar araçlarından inmeden otoparka giriş ve çıkışlarında Turkcell Paycell ile ödeme yapabilecek. Ericsson ile işbirliği içinde tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen bu yerli çözümü ülkemizde yaygınlaştırmak ve benzeri örnekleri çoğaltmayı hedefliyoruz." Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ralf Pichler de NB-IoT teknolojisini kullanarak, Turkcell ve Ericsson mühendisleri tarafından ortak gerçekleştirilen Turkcell Akıllı Otopark çözümünü uçtan uca gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti. Pichler, "Proje, kalabalık şehirlerdeki otoparklarda yer bulmak için harcanan zaman ve yakıt masrafını azaltacak" dedi.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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