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bu yıl 2.5 milyonu aşacak

İngilizler’in tatil rezervasyonları yüzde 69 arttı. Ancenteleri Birliği, ‘’den mutlu dönen tatilcilerin tekrar gelmesi sürpriz değil’ dedi

İngiliz turist bu yıl 2.5 milyonu aşacak
2017'de Avrupa'da kan kaybı yaşayan turizm sektörü, 2018'e hareketli girdi. Avrupalı aileler, rotayı yeniden 'ye çevirdi. İngiliz Seyahat Acenteleri Birliği (ABTA), Aralık ayı verilerine göre yaz dönemi için Türkiye rezervasyonlarında geçen yıla kıyasla yüzde 69 artış kaydedildiğini belirtti. ABTA, "Türkiye, 2018 yaz dönemi için dikkate değer rezervasyon artışının desteği ile yeniden yükseliyor. Seyahat şirketleri, bu yıl Türkiye rezervasyonlarının 2015'teki seviyelerine yakın olabileceğini bildiriyor. Tatilcilere güzel tesislerde paranın karşılığını veren bir tatil sunulması nedeniyle in Türkiye'ye dönmesi sürpriz değil" açıklamasını yaptı. Bu beklenti, bu yıl tatilini Türkiye'de geçirecek İngiliz sayısının 2.5 milyonun üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ayhnkrblt ayhnkrblt

Turist olarak giren yabancıların iyi taranması ve provakatör ve teröristlerin turist olarak yurda girişlerinin önüne geçilecek tedbirlerin alınması için yetkililerin zaafiyet göstermemesi lazım.

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cevapla 23.02.2018 08:50
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