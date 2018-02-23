İngiliz turist bu yıl 2.5 milyonu aşacak

2017'de Avrupa'da kan kaybı yaşayan turizm sektörü, 2018'e hareketli girdi. Avrupalı aileler, rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdi. İngiliz Seyahat Acenteleri Birliği (ABTA), Aralık ayı verilerine göre yaz dönemi için Türkiye rezervasyonlarında geçen yıla kıyasla yüzde 69 artış kaydedildiğini belirtti. ABTA, "Türkiye, 2018 yaz dönemi için dikkate değer rezervasyon artışının desteği ile yeniden yükseliyor. Seyahat şirketleri, bu yıl Türkiye rezervasyonlarının 2015'teki seviyelerine yakın olabileceğini bildiriyor. Tatilcilere güzel tesislerde paranın karşılığını veren bir tatil sunulması nedeniyle İngiliz turistin Türkiye'ye dönmesi sürpriz değil" açıklamasını yaptı. Bu beklenti, bu yıl tatilini Türkiye'de geçirecek İngiliz sayısının 2.5milyonun üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.
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Turist olarak giren yabancıların iyi taranması ve provakatör ve teröristlerin turist olarak yurda girişlerinin önüne geçilecek tedbirlerin alınması için yetkililerin zaafiyet göstermemesi lazım.
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