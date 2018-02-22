Teknosa’dan 2 kat yatırım

; 19 / 9 13 / 7 12 / 2 4 / -1 14 / 2 16 / 3 12 / 3 15 / 12 2 / -9 16 / 6 18 / 10 14 / 7 13 / 3 13 / 4 8 / 1 13 / 5 11 / 5 5 / -1 12 / 2 12 / 4 15 / 7 12 / 7 13 / 1 13 / 1 15 / 8 14 / 5 14 / 7 9 / 6 12 / 5 11 / 3 4 / -1 13 / 3 12 / 6 12 / 6 12 / 0 4 / 1 16 / 10 11 / 4 10 / 4 11 / 7 16 / 11 13 / 6 15 / 3 12 / 4 2 / -6 12 / 2 12 / 1 13 / 2 9 / 6 12 / 1 13 / 8 13 / 8 13 / 2 12 / 4 12 / 5 15 / 10 11 / 7 19 / 12 12 / 6 8 / 2 11 / 0 13 / 0 12 / 6 18 / 9 13 / 7 14 / 7 11 / 6 12 / 6 9 / 7 11 / 1 14 / 9 8 / 5 9 / 6 14 / 3 12 / 7 12 / 3 12 / 4 6 / -3 13 / 7 10 / 0 10 / 6 Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve TeknoSA Başkanı Ata Köseoğlu, "2017'deki yatırımımızı bu yıl ikiye katlayıp 60 milyon liraya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Köseoğlu, "2017 ciromuz 3.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Kârlılığımız ise 20 milyon liraya ulaştı. Satışlar yüzde 17 arttı"dedi. Tekno- SA Genel Müdürü Bülent Gürcan da geçen yıl 28 milyon lira seviyesinde yatırım yaptıklarını bildirdi.
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