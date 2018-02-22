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Kadın esnaf 265 bini aştı

1 yılda kadın esnaf sayısı 10 bin 383 kişi artarak 265 bin 245’e ulaştı. Kadın esnaf, en çok bakkallık mesleğini tercih etti

Kadın esnaf 265 bini aştı
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçen yıl kadın esnaf ve sanatkar sayısının 2016'ya göre 10 bin 383 kişi artarak 265 bin 245'e ulaştığını söyledi. Nüfusa oranına göre kadın esnaf ve sanatkarın en fazla yer aldığı ilin Çanakkale olduğunu vurgulayan Palandöken, "Nüfusa oranına göre, Çanakkale'den sonra en fazla kadın esnafın yer aldığı il Muğla oldu. Muğla'yı, Uşak, Burdur ve Balıkesir takip etti. Nüfusa oranına göre kadın esnaf ve sanatkarın en az olduğu iller ise sırasıyla Şırnak, Siirt, Batman, Ağrı ve Diyarbakır olarak kayıtlara geçti" değerlendirmesinde bulundu. Erkek esnaf ve sanatkarlarda olduğu gibi kadın esnafların da en çok bakkallık mesleğini tercih ettiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti: "Kadın esnaf ve sanatkarımızın en fazla işyeri açtığı meslek kolu, 'büfelerde, bakkallarda ve marketlerde yapılan ticaret' oldu. İkinci sırada 'lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri', üçüncü sırada 'kadın kuaförlüğü', dördüncü sırada 'tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan ticaret' ve beşinci sırada da 'giyim eşyası imalatı ve ticareti' yer aldı.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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