Kadın esnaf 265 bini aştı

Türkiye Esnaf ve SanatkarlarıKonfederasyonu (TESK) Genel BaşkanıBendevi Palandöken, geçen yıl kadın esnafve sanatkar sayısının 2016'ya göre 10 bin383 kişi artarak 265 bin 245'e ulaştığınısöyledi. Nüfusa oranına göre kadın esnaf vesanatkarın en fazla yer aldığı ilin Çanakkaleolduğunu vurgulayan Palandöken, "Nüfusaoranına göre, Çanakkale'den sonra en fazlakadın esnafın yer aldığı il Muğla oldu.Muğla'yı, Uşak, Burdur ve Balıkesir takipetti. Nüfusa oranına göre kadın esnaf vesanatkarın en az olduğu iller ise sırasıylaŞırnak, Siirt, Batman, Ağrı ve Diyarbakırolarak kayıtlara geçti" değerlendirmesindebulundu. Erkek esnaf ve sanatkarlardaolduğu gibi kadın esnafların da en çokbakkallık mesleğini tercih ettiğini belirtenPalandöken, şunları kaydetti: "Kadın esnafve sanatkarımızın en fazla işyeri açtığımeslek kolu, 'büfelerde, bakkallarda vemarketlerde yapılan ticaret' oldu. İkincisırada 'lokantacılık, yemek ve içeceksunumu faaliyetleri', üçüncü sırada 'kadınkuaförlüğü', dördüncü sırada 'tezgahlar vepazar yerleri vasıtasıyla yapılan ticaret've beşinci sırada da 'giyim eşyası imalatıve ticareti' yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.