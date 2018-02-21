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un liste heyecanı başladı

Taşeronun liste heyecanı başladı
Kadroya geçme şartlarını karşılayan işçiler için 2 Ocak'ta başlayan süreç devam ediyor. İşçilerin 11 Ocak'ta sona eren başvurularının ardından işlemeye başlayan 'Tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı' aşaması için tavsiye edilen 40 günlük süre dün sona erdi. Şimdi listeler açıklanacak ve sınav süreci başlayacak.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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